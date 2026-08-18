Gstarsoft A präsentierte Quartalsergebnisse

Gstarsoft A hat am 15.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.210 CNY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25.12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 106.8 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 85.4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch