Gstarsoft A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gstarsoft A lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.10 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.160 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 92.3 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 7.40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 85.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch