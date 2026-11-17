GSS Infotech hat am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

GSS Infotech vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.90 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.100 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 183.2 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 4.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 191.4 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch