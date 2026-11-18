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18.11.2026 06:37:00
GSR IV Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
GSR IV Acquisition A hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.020 USD je Aktie in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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