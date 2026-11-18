GSR III Acquisition A präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.55 USD. Im Vorjahresviertel hatte GSR III Acquisition A -0.040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch