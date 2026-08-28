GSP Automotive Group Wenzhou A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GSP Automotive Group Wenzhou A hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.24 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.440 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13.26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.29 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1.14 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch