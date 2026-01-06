GlaxoSmithKline Aktie 334234 / US37733W1053
06.01.2026 08:27:15
GSK's Exdensur Approved In Japan For Severe Asthma And CRSwNP
(RTTNews) - GSK plc (GSK, GSK.L) today announced that Japan's Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) has approved Exdensur (depemokimab) for the treatment of bronchial asthma (limited to severe or refractory patients whose symptoms cannot be controlled with existing therapies) and CRSwNP (for patients inadequately controlled with standard treatment).
The approval is supported by data from the SWIFT and ANCHOR phase III trials, which demonstrated sustained efficacy with just two doses per year compared with placebo.
This marks the third regulatory approval for depemokimab, following authorisations from the US Food and Drug Administration (FDA) and the UK's Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). The medicine also recently received a positive CHMP opinion in the EU and remains under regulatory review in other countries, including China.
GSK closed Monday's regular trading at $49.02, down $0.61 or 1.23%. In overnight trading later that evening at 11:20 PM EST, the stock rose to $49.42, an increase of $0.40 or 0.82%.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
Börse aktuell - Live TickerSMI vor festerem Start -- DAX dürfte Rekordjagd fortsetzen -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit Zuschlägen erwartet. Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.