GSK Aktie 120042705 / US37733W2044
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10.09.2026 19:23:00
GSK: Pharmakonzern will Impfstoffwerk in Dresden bis 2028 schliessen, mehr als 600 Jobs bedroht
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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27.07.26
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13.07.26
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18.06.26
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13.06.26
|Luke Miels, the quiet GSK boss making a $10.6bn bet on cancer (Financial Times)
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09.06.26
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Analysen zu GSK PLC Sponsored American Depositary Recepit Repr Shs When Issued
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
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