GSK hebt Jahresprognose an - Umsatz übertrifft Erwartungen

Von Helena Smolak

LONDON (Dow Jones)--GSK hat den Umsatz im ersten Quartal stärker gesteigert als erwartet und seine Jahresprognose angehoben. Für das Gesamtjahr 2024 erwartet der britische Pharmariese nun ein Umsatzwachstum am oberen Ende der bisher prognostizierten Spanne von 5 bis 7 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn soll nun um 9 bis 11 Prozent zulegen nach bisher in Aussicht gestellten 7 bis 10 Prozent. Beim bereinigten Gewinn je Aktie plant GSK nun mit einem Anstieg um 8 bis 10 Prozent nach bislang 6 bis 9 Prozent.

GSK geht davon aus, dass das Umsatzwachstum in der ersten Jahreshälfte aufgrund der Nachfrage nach seinen Impfstoffen gegen Atemwegsviren und Gürtelrose höher sein wird als in der zweiten Jahreshälfte. GSK erwartet den Grossteil seiner Verkäufe des Gürtelrose-Impfstoffs Shingrix in China in der ersten Jahreshälfte.

Im ersten Quartal legte der Umsatz auf 7,36 Milliarden Pfund von 6,95 Milliarden im Vorjahr zu und übertraf damit die vom Unternehmen zusammengestellte Konsensschätzung von 7,07 Milliarden Pfund. Die Impfstoffverkäufe stiegen dank der Nachfrage in den USA nach dem kürzlich eingeführten Impfstoff Arexvy gegen das RS-Virus und des Wachstums von Shingrix auf den internationalen und europäischen Märkten zweistellig. Der Umsatz mit Arexvy belief sich im Berichtszeitraum auf 182 Millionen Pfund.

Der Nettogewinn ging auf 1,05 Milliarden Pfund von 1,49 Milliarden im Vorjahr zurück und verfehlte damit die Erwartungen der Analysten von 1,15 Milliarden Pfund. Der bereinigte Gewinn je Aktie - eine von GSK bevorzugte Kennzahl, die aussergewöhnliche und andere einmalige Posten ausklammert - stieg zu konstanten Wechselkursen um 28 Prozent auf 43,1 Pence.

GSK hat für das erste Quartal eine Dividende von 15 Pence je Aktie gezahlt und strebt für das Gesamtjahr eine Dividende von 60 Pence je Aktie an.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 01, 2024 03:36 ET (07:36 GMT)