GSK: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GSK lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.03 USD, nach 1.35 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.94 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 11.53 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch