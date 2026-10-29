GSK: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GSK hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.39 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.500 GBP je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.98 Prozent auf 8.89 Milliarden GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.55 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch