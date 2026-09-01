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Fortschritte 01.09.2026 11:12:00

GSK-Aktie rutscht ab: Neue Studienphase für mRNA-Grippeimpfstoff gestartet

GSK-Aktie rutscht ab: Neue Studienphase für mRNA-Grippeimpfstoff gestartet

GSK kommt mit der Entwicklung eines auf mRNA basierenden Grippeimpfstoffs voran.

GSK
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Wie der britische Pharmakonzern mitteilte, beginnt für den Impfstoffkandidaten noch im September eine Spätphasenstudie.

In einer Studie der mittleren Phase mit jüngeren und älteren Erwachsenen hat das Medikament laut GSK im Vergleich zu Standard- und hochdosierten Grippeimpfstoffen stärkere Immunreaktionen gezeigt. Das Vakzin sei generell gut vertragen worden.

"Angesichts von jährlich einer Milliarde Grippefällen und bis zu 650.000 Todesfällen weltweit besteht ein Bedarf an Impfstoffansätzen der nächsten Generation", sagte Sanjay Gurunathan, Leiter der Forschung und Entwicklung für Impfstoffe und Infektionskrankheiten bei GSK.

Messenger-RNA ist die Technologie, die Moderna sowie Pfizer und BioNTech zur Entwicklung ihrer Covid-19-Impfstoffe genutzt haben.

Im Handel an der London Stock Exchange zeigt sich die GSK-Aktie zeitweise 0,51 Prozent tiefer bei 18,44 GBP.

DJG/DJN/mgo/hab

Von Adria Calatayud

DOW JONES

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