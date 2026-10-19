GSK Aktie 120042705 / US37733W2044
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19.10.2026 08:32:03
GSK-Aktie: Lungenkrebsmittel liefert erfreuliche Studie-Daten
GSK hat mit einem einlizenzierten Lungenkrebsmedikament positive Ergebnisse erzielt.
Ris-Rez wurde bei kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium eingesetzt und erreichte eine objektive Ansprechrate von 61 Prozent. Dies ist der Anteil der Patienten, bei denen der Krebs nach der Behandlung schrumpfte oder verschwand.
Die Daten stützen laut GSK eine beschleunigte Entwicklung des Medikaments. Das Unternehmen führt derzeit Spätphasenstudien mit Ris-Rez bei fortgeschrittenen Formen von Lungen- und Prostatakrebs durch und plant zusätzliche Studien in früheren Krankheitsstadien.
DOW JONES
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