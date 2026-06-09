Nuvalen a Aktie 112589757 / US6707031075
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09.06.2026 08:37:40
GSK-Aktie: Kauf von Nuvalent in Milliardendeal - Onkologie weiter ausgebaut
GSK will für 10,6 Milliarden US-Dollar den Krebsmedikamenten-Entwickler Nuvalent übernehmen.
GSK sichert sich mit dem Kauf die Rechte an drei Medikamentenkandidaten gegen Lungenkrebs, von denen zwei aktuell von der US-Arzneimittelbehörde FDA zur Zulassung geprüft werden. Der Deal setzt zudem GSKs jüngste Bemühungen fort, das Onkologiegeschäft wieder aufzubauen.
GSK kündigte an, ein Übernahmeangebot in Höhe von 124 Dollar je Nuvalent-Aktie in bar zu unterbreiten, was einem Aufschlag von 40 Prozent auf deren Schlusskurs vom Montag entspricht.
Nuvalent verfügt über zwei experimentelle Medikamente gegen Lungenkrebs in der späten Entwicklungsphase, Zidesamtinib und Neladalkib. GSK erklärte, dass die Übernahme den Einstieg in die Behandlung von Lungenkrebs beschleunige und neue Wachstumschancen im Vertrieb biete.
GSK erwartet, dass die Übernahme ab 2027 zum Umsatzwachstum beiträgt und das operative Kernergebnis stärken wird, so dass der Verlust des Patentschutzes für das HIV-Medikament Dolutegravir in den Jahren 2028 bis 2030 teilweise ausgeglichen werden kann.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
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