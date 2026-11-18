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18.11.2026 08:33:00
GSK-Aktie: FDA lässt neues Medikament gegen Lungenkrebs zu
GSK kann sein neues Lungenkrebsmedikament in den USA auf den Markt bringen.
Dies ist die zweite Zulassung für GSK im Bereich Lungenkrebs in diesem Jahr. Zuvor hatten die US-Aufsichtsbehörden grünes Licht für die beiden am weitesten fortgeschrittene Produkte gegeben. Der Arzneimittelhersteller hatte diese im Rahmen seiner 10,6 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme des Biotech-Unternehmens Nuvalent erworben.
Nelkarmi ist eine einmal täglich einzunehmende Pille. Sie solle helfen, Behandlungsresistenzen sowie Krebserkrankungen, die in das Gehirn gestreut haben, zu bekämpfen, teilte das Unternehmen mit. GSK prüft das Mittel auch in einer späten Studie für ein früheres Stadium von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Zudem wird es für andere solide Tumore evaluiert.
DJG/DJN/mgo/cbr
Dow Jones Newswires
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