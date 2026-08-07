GSI Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GSI Group präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.120 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 265.8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 241.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch