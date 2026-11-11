GSI Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GSI Group veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.05 USD gegenüber 0.300 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat GSI Group mit einem Umsatz von insgesamt 305.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 247.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23.07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch