GSI Creos stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GSI Creos hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 76.54 JPY. Im Vorjahresviertel hatte GSI Creos 71.49 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat GSI Creos 39.60 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37.80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch