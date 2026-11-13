GSI Creos: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

GSI Creos hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

GSI Creos hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 59.00 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 38.28 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0.62 Prozent auf 46.33 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 46.62 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch