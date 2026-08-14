GSB Finance gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GSB Finance hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 1.01 INR gegenüber 0.180 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GSB Finance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 194.86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 3.1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch