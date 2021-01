GS1 Hong Kong et Zenecom unissent leurs efforts pour aider les commerçants locaux à saisir des trillions en débouchés en ligne/hors ligne dans les marchés de la médecine, des soins de santé et de ...

HONG KONG, 20 janvier 2021 /CNW/ - GS1 Hong Kong (GS1 HK) et Zenecom International Group Co. Ltd (Zenecom) ont officiellement signé un accord de coopération stratégique pour lancer l'initiative « HK Trusted Market + WJH ». Misant sur la plateforme transfrontalière de commerce électronique WJH de soins de santé « globaux », le programme vise à introduire les médicaments en vente libre, les suppléments de santé, les produits de beauté et de soins de la peau de Hong Kong (qualifiés de soins de santé « globaux » ci-dessous) sur les plateformes en ligne/hors ligne de Chine continentale.

Le secteur des soins de santé « globaux », stimulé par la pandémie, se démarque dans la morosité ambiante de l'économie mondiale. Selon le plan directeur « Heatlhy China 2030 » publié par le Conseil d'État, l'échelle de l'industrie chinoise des services de santé devrait atteindre 16 trillions de yuans en 2030. La politique nationale, associée au vieillissement de la population et à l'épidémie persistante, a entraîné une croissance fulgurante du marché des produits médicaux, des soins de santé et des achats en ligne. Entre-temps, grâce au projet pilote d'importation de produits pharmaceutiques pour le commerce électronique transfrontalier par le gouvernement chinois, Zenecom, une entreprise pilote de commerce électronique transfrontalier approuvée par le gouvernement, va permettre de nombreux débouchés pour le secteur des soins de santé « globaux » à Hong Kong.

Anna Lin, directrice générale de GS1 HK, a déclaré : « Nos membres ont révélé de nombreux obstacles au développement en Chine continentale. Pour les aider à résoudre leurs problèmes, GS1 HK a décidé de se joindre à Zenecom pour lancer ce programme qui offre des produits authentiques, ouvrant la voie à l'essor des entreprises de Hong Kong et d'outre-mer dans le cadre du nouveau modèle en ligne/hors ligne de vente au détail sur le continent. »

Le marché électronique transfrontalier « HK Trusted Market + WJH » de GS1 HK et Zenecom est conçu pour permettre aux entreprises de Hong Kong et d'outre-mer de miser sur les occasions croissantes des soins de santé « globaux » en Chine continentale. Zenecom offrira des services à guichet unique couvrant la liste des produits en ligne et hors ligne, le marketing et les opérations de vente. Les produits inscrits sur la plateforme via le programme recevront un code QR anti-contrefaçon exclusif, « REAL Barcode » fourni par GS1 HK pour assurer l'authenticité de sa source, renforçant la confiance des consommateurs en Chine continentale. En scannant l'étiquette REAL avec un dispositif électronique, l'application REAL Barcode (ou sa page Web) de GS1 HK s'activera pour permettre aux consommateurs d'authentifier les produits.

M. Roy Lei, directeur général de Zenecom, a déclaré : « WJH vise à fournir aux consommateurs du continent des produits de soins de santé "globaux" authentiques et véritables. En tant que plateforme de commerce électronique transfrontalier dotée d'une stratégie de marketing intégrée, nous avons hâte de développer le marché des soins de santé "globaux" en Chine continentale avec des marques étrangères. »

Le programme « HK Trusted Market + WJH » offre des services complets de marketing omnicanal à guichet unique, allant de la déclaration douanière, du référencement des produits, de la logistique et du stockage transfrontaliers en Chine continentale, de la promotion en ligne diversifiée à la présentation de produits hors ligne, et bien d'autres services. Le processus de déclaration douanière pour les produits transfrontaliers peut être complété dans les 15 jours, puis les commerçants peuvent expédier de grandes quantités de marchandises à l'entrepôt de stockage bien équipé de Zenecom dans le district de Huangpu, à Guangzhou. Les produits seront livrés directement de l'entrepôt de stockage de la Chine continentale aux clients après leur achat en ligne, ce qui permet de gagner du temps.

