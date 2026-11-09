GS Yuasa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GS Yuasa liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GS Yuasa die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 65.89 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 39.22 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12.99 Prozent auf 158.49 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 140.27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch