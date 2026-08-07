GS Yuasa: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

GS Yuasa hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 75.34 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 65.11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.47 Prozent auf 141.73 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 131.88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch