GS Retail: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GS Retail lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 779.50 KRW. Im Vorjahresviertel hatte GS Retail 182.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3’175.14 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 2’980.56 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch