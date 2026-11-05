GS Retail: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

GS Retail äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 602.24 KRW gegenüber 1131.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GS Retail in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3’314.25 Milliarden KRW im Vergleich zu 3’205.42 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch