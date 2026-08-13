GS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GS hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 11168.93 KRW. Im letzten Jahr hatte GS einen Gewinn von 401.00 KRW je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat GS 7’413.10 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5’937.96 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch