GS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GS lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11168.93 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 414.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24.84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7’413.10 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 5’937.96 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch