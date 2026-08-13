GS Global vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GS Global präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 117.08 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 145.00 KRW je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1’134.89 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 1’074.00 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch