GS Global legte Quartalsergebnis vor

GS Global stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 55.25 KRW gegenüber 13.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1’077.74 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 945.78 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch