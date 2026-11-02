GS Engineering Construction: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GS Engineering Construction hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 1114.41 KRW. Im letzten Jahr hatte GS Engineering Construction einen Gewinn von 1060.00 KRW je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14.46 Prozent auf 2’744.19 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3’207.97 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.ch