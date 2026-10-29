GS Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GS Acquisition A hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.010 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 277.8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 24.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 223.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch