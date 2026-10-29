GS Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GS Acquisition A präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat GS Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 277.8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 24.52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch