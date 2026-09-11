Gruppo Mutuionline SpAAz veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Gruppo Mutuionline SpAAz hat am 08.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gruppo Mutuionline SpAAz 0.250 EUR je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 160.4 Millionen EUR, gegenüber 168.9 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5.00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch