Grupo Supervielle präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Grupo Supervielle äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 33.60 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Supervielle 31.08 ARS je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Grupo Supervielle mit einem Umsatz von insgesamt 294.50 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 430.66 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 31.62 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch