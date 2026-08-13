Grupo Supervielle: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Grupo Supervielle präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.140 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 44.25 Prozent auf 209.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Supervielle 374.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch