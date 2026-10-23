Grupo Rotoplas SAB de CV präsentierte Quartalsergebnisse

Grupo Rotoplas SAB de CV hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9.59 Prozent auf 2.93 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.67 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch