Grupo Neoelectra commence 2021 par son expansion en France

BARCELONA, Espagne, 19 février 2021 /PRNewswire/ -- Afin de donner suite au plan stratégique de croissance de la compagnie, Grupo Neoelectra entame 2021 avec son expansion en France en partenariat avec "Prometheus Energies Consulting & Courtage", représentée par son président et fondateur M. Gérard Verdebout, pour développer la stratégie commerciale et les affaires de Neoelectra France visant de futurs projets avec des clients industriels.

Le plan d'investissement de Neoelectra France vise à développer environ 15 M€ afin de promouvoir la ligne de services Neoelectra Green, spécialisée dans les énergies renouvelables comme la biomasse, le biogaz, le traitement des boues EDAR, la gazéification de résidus « Waste to Energy », l'énergie photovoltaïque, etc. À cela faut-il encore ajouter la commercialisation de gaz naturel et de CO2 alimentaire d'haute pureté pour les clients industriels, outre les autres secteurs d'activité, en misant sur les avantages compétitifs qui positionnent la compagnie comme troisième producteur indépendant d'énergie électrique et thermique en Espagne et par l'application du même modèle d'affaires utilisé pour son expansion au Chili.

Neoelectra a plus de 20 ans d'expérience comme acteur du secteur énergétique espagnol, avec une puissance de 216 MW installée en Europe et en Amérique du Sud. Son portfolio inclue plus de 20 actifs d'efficacité énergétique liés à la cogénération, en donnant un back-up énergétique aux industriels du secteur de l'alimentation, pharmaceutique, agricole et d'élevage, forestier, chimique, automobile, céramique, et métallurgique auxquels Neoelectra offre aussi des approvisionnements énergétiques (électricité et gaz), et des services logistiques et d'exploitation et de maintenance.

Selon Roger Molina, Directeur de Développement Corporatif du Groupe, "l'expansion de Neoelectra en France s'englobe dans un projet de croissance à long terme, qui va nous procurer l'élan pour concrétiser les projets à l'étude avec des industriels français, auxquels nous apporterons tout le know-how de la compagnie pour optimiser leur rendement énergétique".

Gérard Verdebout, "Prometheus Energies Consulting & Courtage"

Gérard Verdebout, Ingénieur Industriel (HEI Lille). Il a développé sa carrière professionnelle dans les domaines de l'économie circulaire, du pétrole et du gaz, des utilités, du bâtiment, des énergies renouvelables, de la biomasse, du Waste to Energy et des services industriels, notamment dans le secteur énergétique pour des sociétés de référence comme Dalkia et Veolia en France. Il a mené à bon port des projets liés au chauffage urbain, à la cogénération, aux centrales biomasse ou à la valorisation du biogaz et des résidus, aussi bien du point de vue technique que de celui de aspects économiques et financiers.

