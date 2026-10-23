Grupo Mexico SAB de CV Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Grupo Mexico SAB de CV Un hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Grupo Mexico SAB de CV Un ein EPS von 0.340 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.27 Milliarden USD – ein Plus von 36.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Grupo Mexico SAB de CV Un 4.60 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch