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26.11.2026 06:37:00
Grupo Financiero Galicia: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Grupo Financiero Galicia hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 172.83 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal -54.600 ARS je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Grupo Financiero Galicia im vergangenen Quartal 2’490.19 Milliarden ARS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16.27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Grupo Financiero Galicia 2’974.19 Milliarden ARS umsetzen können.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 219.47 ARS sowie einen Umsatz von 2’541.31 Milliarden ARS belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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