Grupo Financiero Galicia präsentierte am 24.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.15 USD. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Financiero Galicia -0.410 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Grupo Financiero Galicia mit einem Umsatz von insgesamt 1.66 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 25.84 Prozent verringert.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1.42 USD je Aktie sowie einen Umsatz 1.64 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch