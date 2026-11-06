Grupo Financiero Banorte SAB de CV (O) (spons ADRs): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Grupo Financiero Banorte SAB de CV (O) (spons ADRs) hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1.24 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Grupo Financiero Banorte SAB de CV (O) (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 5.88 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12.38 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch