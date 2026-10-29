Grupo Financie Inburs stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grupo Financie Inburs lud am 26.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 1.00 MXN vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo Financie Inburs ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1.00 MXN in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 34.55 Milliarden MXN – das entspricht einem Abschlag von 6.54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36.97 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch