Grupo Financ Banorte präsentierte Quartalsergebnisse

Grupo Financ Banorte liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Grupo Financ Banorte die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 6.00 MXN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo Financ Banorte noch ein Gewinn pro Aktie von 4.62 MXN in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 101.46 Milliarden MXN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 124.94 Milliarden MXN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch