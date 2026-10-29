Grupo Elektra hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Grupo Elektra lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10.64 MXN. Im Vorjahresviertel waren 11.21 MXN je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.05 Prozent auf 53.30 Milliarden MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 53.86 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch