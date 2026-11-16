Grupo de Inversiones Suramericana: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Grupo de Inversiones Suramericana gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.01 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.34 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.84 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch