Grupo de Inversiones Suramericana stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grupo de Inversiones Suramericana stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Grupo de Inversiones Suramericana 0.510 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.34 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26.86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Grupo de Inversiones Suramericana einen Umsatz von 1.84 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch