Grupo de Inversiones Suramericana stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Grupo de Inversiones Suramericana hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2931.05 COP. Im Vorjahresviertel hatte Grupo de Inversiones Suramericana 2025.04 COP je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Grupo de Inversiones Suramericana im vergangenen Quartal 7’474.16 Milliarden COP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Grupo de Inversiones Suramericana 7’382.74 Milliarden COP umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch