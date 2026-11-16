Grupo de Inversiones Suramericana hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Grupo de Inversiones Suramericana hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2931.05 COP beziffert, während im Vorjahresquartal 2025.04 COP je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 7’474.16 Milliarden COP – das entspricht einem Zuwachs von 1.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7’382.74 Milliarden COP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch