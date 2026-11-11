Grupo Cibest: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Grupo Cibest hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 2202.22 COP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo Cibest noch ein Gewinn pro Aktie von 1190.45 COP in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11’951.29 Milliarden COP, während im Vorjahreszeitraum 11’063.34 Milliarden COP ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2246.48 COP sowie einen Umsatz von 8’001.09 Milliarden COP belaufen.

Redaktion finanzen.ch