Grupo Cibest veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Grupo Cibest lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 2890.29 COP gegenüber 994.56 COP je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Grupo Cibest in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12’512.59 Milliarden COP im Vergleich zu 10’969.33 Milliarden COP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch